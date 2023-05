In cammino con "Esplora Morello" Due nuovi sentieri per i più piccoli

Che passione la montagna per i più piccoli soprattutto quando i percorsi sono ‘a misura di bambino’ anche per quanto riguarda la segnaletica. Prende le mosse proprio dall’idea di raccontare Monte Morello ai bambini accompagnandoli direttamente sul posto seguendo due sentieri facili, divertenti e curiosi, il progetto "Esplora Morello" che ruota, in particolare attorno ad un libro-guida e una serie di pannelli preparati ad hoc per i piccoli escursionisti e collocati dal CAI di Sesto. Il libretto, dal titolo appunto "Esplora Morello", voluto dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Pro Loco e distribuito in 3500 copie nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio, è stato scritto da Sara Marconi, autrice di libri per ragazzi, traduttrice editor e formatrice, e disegnato da Simone Frasca, scrittore e illustratore di libri per bambini. In particolare, il volumetto, aperto da due brevi presentazioni del sindaco Lorenzo Falchi e del presidente del CAI di Sesto Stefano Rolle, ‘racconta’ i due nuovi percorsi didattici, su sentieri CAI, che prendono il via dal parcheggio della Fonte dei Seppi e lungo i quali sono stati collocati dieci pannelli illustrativi, il cui contenuto è simile a quanto si può leggere sul libro. L’inaugurazione dei due sentieri, con la prima escursione, è fissata per sabato 3 giugno (salvo maltempo) con ritrovo alle ore 10 al parcheggio della Fonte dei Seppi. I percorsi sono indicati con colori diversi, ovvero quelli dello stemma di Sesto Fiorentino: il rosso e il blu. Il percorso rosso è più facile, mentre quello blu è per chi è un po’ più esperto. Nel primo si possono scoprire gli animali presenti su Monte Morello, mentre nel secondo i ragazzi possono incontrare i segreti della montagna sestese. Ad accompagnare i bambini lungo i due sentieri e tra le pagine del libro ci sono le More di Monte Morello, personaggi simpatici e chiacchieroni che raccontano con semplicità animali e piante presenti su Morello, un po’ di storia e qualche curiosità.

Sandra Nistri