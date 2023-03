In biblioteca, che bella primavera "Nel 2023 apriamo quella di Incisa"

di Manuela Plastina

Tra nuovi volumi e digitilizzazione, la primavera della biblioteca Ficino sarà ricca di eventi per stimolare la lettura. Si parte con "Le nostre storie", ciclo di letture animate in 6 incontri destinati a fasce d’età diverse, dai pochi mesi ai 10 anni. Il 18 marzo sarà presentato "Valdarno terra di musei", volume che racconta le 16 sedi museali del territorio. In quattro lezioni, l’attore teatrale Giancarlo Carboni con "Leggere ad alta voce" invita a un laboratorio di lettura espressiva dal 20 marzo. La giovane autrice Giada Pavesi propone il laboratorio del 26 marzo "La luce delle muse" per ragazzi tra gli 8 e i 12 anni. Il primo aprile saranno invece premiati i lettori più ‘accaniti’ e gli studenti che usano più frequentemente i tavoli della biblioteca per studiare.

Saranno poi presentati gli oltre 2800 volumi recentemente acquisiti dalla biblioteca grazie ai fondi ministeriali, comunali e a donazioni di privati. Così il patrimonio delle biblioteche comunali conta un totale di 62 mila documenti, di cui 5 mila dedicati ai ragazzi e 1000 multimediali. Sempre il 26 marzo Daniele Pasquini presenterà il suo romanzo "Un naufragio".

Il 15 aprile sarà tutto dedicato agli scrittori locali, residenti tra Figline e Incisa o che hanno scritto del territorio. A chiudere la "Primavera in Biblioteca" saranno "I misteri di Firenze", volume che riunisce le prime tre indagini del reporter Carlo Alberto Marchi, nato dalla penna dello scrittore e giornalista Gigi Paoli: incontrerà i lettori il 6 maggio alle 18.

Intanto sono stati digitalizzati i Microstudi del Comune, la collana di 64 ricerche che approfondisce storie, luoghi, personaggi e curiosità sulla città. Soddisfatto l’assessore alla cultura Dario Picchioni che annuncia: "Il 2023 sarà l’anno in cui nascerà la nuova biblioteca di Incisa, uno spazio moderno e accogliente che farà del nostro Comune una città per lettori di tutte le età".