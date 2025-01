In azione gli ispettori ambientali di Alia. Aumentano i controlli, cittadini più virtuosi

Firenze si conferma protagonista di un percorso virtuoso verso la gestione sempre più sostenibile dei rifiuti. A dimostrarlo sono i dati relativi all’attività degli ispettori ambientali di Alia Multiutility: nel 2024, a fronte di 26.900 controlli, sono state comminate 792 sanzioni, l’11% in meno rispetto all’anno precedente. I 12 ispettori che tutti i giorni sono in azione nel capoluogo toscano, svolgono un ruolo cruciale nel monitorare la correttezza dei conferimenti e il rispetto della raccolta porta a porta, contrastare l’abbandono illecito di rifiuti e segnalare alle autorità competenti eventuali reati ambientali. Nel 2024, con oltre 5.000 controlli in più rispetto al 2023, sono stati ispezionati 24.359 sacchi (+35%) e sono state elevate sanzioni per un valore complessivo di 146.000 euro. Il confronto con gli anni precedenti evidenzia un miglioramento generale nei comportamenti dei cittadini: se nel 2022 ogni 100 controlli si registravano 4,5 sanzioni, oggi sono necessari oltre 160 controlli per rilevare lo stesso numero di irregolarità. Inoltre, si è dimezzato il numero di segnalazioni per reati penali fatte alla polizia municipale, passando da 12 nel 2023 a 6 nel 2024.

A partire da maggio 2023 gli ispettori ambientali impegnati a Firenze sono anche coinvolti nel progetto Task-Force Ambientale, un’attività condotta in sinergia con i tecnici di controllo ambientale di Alia, la polizia municipale e l’ufficio ambiente del Comune. Nel corso dello scorso anno, il lavoro degli ispettori ambientali ha portato al controllo di circa 2.500 utenze, con una media di 200 verifiche al mese. Di queste, oltre 2.100 sono risultate regolari, mentre sono state individuate 117 utenze con debiti e 193 evasori.

"Sono già 34 i Comuni della Toscana centrale, fra i 65 gestiti da Alia, che hanno deciso di attivare il servizio degli ispettori ambientali, figure che operano in stretta sinergia con la polizia municipale su progetti mirati e che svolgono un ruolo cruciale nel garantire il rispetto delle normative ambientali e il mantenimento del decoro urbano":, commenta Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility. "Mantenere la città pulita richiede un lavoro quotidiano costante. Questi risultati sono incoraggianti- ha detto la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani-. Ovviamente non possiamo accontentarci e bisogna continuare con tutte le azioni messe in campo".