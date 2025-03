In 500 in piazza delle Cure: "Tre proposte alla giunta"

Erano più di cinquecento i fiorentini che, ieri pomeriggio, si sono ritrovati in piazza delle Cure per prendere parte a un’assemblea promossa dalla rivista ’Fuori Binario’ per parlare di accoglienza e solidarietà e chiedere il ritiro della multa da 5mila euro comminata dalla polizia municipale a Marco, il libraio del sottopasso delle Cure (che comunque nel suo intervento ha ringraziato il Comune), che ha da poco inaugurato un banco al mercato rionale, proprio grazie a un progetto di inclusione promosso dall’amministrazione Funaro. E insieme ai tanti cittadini, anche una foltissima rappresentanza del centrosinistra della città: da Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune a Cecilia Del Re di Firenze democratica, dai rappresentanti di Verdi e Sinistra allo storico dell’arte e fondatore dell’associazione 11 Agosto, Tomaso Montanari. Ma hanno voluto dare un loro contributo anche attori come Daniela Morozzi e Gaia Nanni, musicisti del calibro di Giuseppe Scarpato, chitarrista di Edoardo Bennato e Finaz della Bandabardò. Senza dimenticare don Alessandro Santoro e don Vincenzo Russo. All’assemblea erano stati invitati anche rappresentanti di Palazzo Vecchio "che però non si sono presentati". "Al termine dell’assemblea abbiamo lanciato tre proposte: luoghi di accoglienza (servizi drop-in) per i senza dimora, un punto sulla concessione delle residenze per coloro che vivono in strada, perchè senza residenza non esistono diritti. E infine, un censimento degli immobili abbandonati per un recupero sociale. Nei prossimi giorni poteremo le nostre richieste alla giunta auspicando una ripresa del dialogo", afferma Cristiano Lucchi, direttore di Fuori Binario. Polemico, infine, l’intervento di Montanari, alla sua prima uscita pubblica con ’11 Agosto’ dopo le elezioni. "Firenze è stata trasformata in un museo a cielo aperto, nel senso che i vivi che ci abitano vengono espulsi ed è ammesso solo il pubblico pagante".

AnPassan