In 400 al corteo “anarco-queer”

Firenze, 30 settembre 2023 – Circa 400 partecipanti manifestano a Firenze nel pomeriggio al corteo promosso da sigle anarco-queer della galassia Lgbtqi+ per la parità e i diritti sessuali e anche contro gli sfratti. La manifestazione non era preavvisata e ha causato disagi al traffico in una parte della città. Il mancato preavviso alle autorità, si apprende da fonti di polizia, apre la strada a identificazioni e denunce verso i promotori. Il corteo si è mosso nella zona della Fortezza da Basso e si è diretto verso il quartiere di Rifredi dove si fermerà in via del Terzolle per una festa che durerà fino a mezzanotte. I manifestanti provengono non solo da Firenze ma anche da altre città fra cui Bologna, Napoli, Pisa ed altre ancora. Secondo quanto si apprende si sono uniti al corteo elementi anarchici e del mondo antagonista. La manifestazione, a parte i disagi agli automobilisti, finora si è svolta senza disordini.