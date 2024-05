Kids Festival: Impruneta diventa a misura di bambino

Impruneta (Firenze), 22 maggio 2024 - Dal 24 al 26 maggio, Impruneta si trasforma in un mondo di divertimento e scoperta con il “Kids Festival, un viaggio nell’arte per piccoli curiosi”, evento dedicato ai bambini con laboratori per stimolare la loro curiosità, creatività e fantasia.

Dall’idea della mamma e lavoratrice dello spettacolo appassionata di arte Silvia Cadoni, insieme a Valentina Lippi, event Coordinator di Firenze, il progetto è dedicato a bambini fino a 10 anni. “I laboratori – spiega Cadoni - si focalizzano su musica, teatro, editoria e cinema: ognuno sarà guidato da esperti nel campo, che sapranno coinvolgere i bambini in modo divertente ed educativo”.

Tre i luoghi che accoglieranno gli eventi: piazza Buondelmonti, il Loggiato del Pellegrino e il Circolo San Giuseppe. Padrino d'eccezione: Roberto Innocenti, famoso illustratore fiorentino insignito di prestigiosi riconoscimenti come l'Hans Christian Andersen Award nel 2008 e il premio Nobel della letteratura per ragazzi nel 2008, unico italiano ad averlo ottenuto.

Durante l'evento, saranno presentati alcuni dei suoi lavori più celebri e Innocenti condividerà la sua esperienza e il suo pensiero sull'importanza di veicolare l'arte e la cultura ai più piccoli. Info: Instagram (@imprunetakidsfestival) e Facebook (@ImprunetaKidsFestival).