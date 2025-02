Impruneta Futura passa in maggioranza: "Truffa elettorale"

L’accordo tra il gruppo Impruneta Futura e la maggioranza ha creato un piccolo terremoto politico. Alle amministrative del 2023 hanno corso su binari opposti; la lista che riuniva Pd, Coraggio di Cambiare, M5S, Psi e Sinistra civica sotto il nome di Impruneta Rip@rti a sostegno di Riccardo Lazzerini ha vinto con soli 134 voti di distacco. Impruneta Futura con candidato sindaco Matteo Aramini (ex Pd) ha dato filo da torcere, ottenendo 3 seggi. Ma nei mesi si è andato sfaldando: Aramini ha lasciato il posto a Tommaso Batignani che poi, insieme a Sabrina Merenda, ha abbandonato Impruneta Futura per formare il gruppo misto. Batignani è passato dall’altra parte, aderendo a Impruneta Rip@arti. L’unico sopravvissuto era David Biagiotti: ora anche lui confluito nella maggioranza".

Resta all’opposizione, sicura delle sue scelte e forte dei suoi 267 voti personali che l’hanno resa leader di preferenze, Sabrina Merenda (in foto): "Quando ho formato il gruppo misto – ribadisce – è perché non mi ritrovavo più nella lista civica con la quale mi ero candidata. Oggi con la mia ’piccola forza’ e il bagaglio amministrativo, garantisco in consiglio il pluralismo politico ed istituzionale. Mi esprimo con gli atti e all’esterno mi confronto con la comunità. Il mio voto sarà sempre in libertà e con oggettività, ferma su questo impegno fino alla fine". Più duri e diretti i consiglieri di Voltiamo Pagina, Matteo Zoppini (che è iscritto FdI) e Gabriele Franchi. "Dopo che per mesi hanno agito nell’ombra, è venuta alla luce l’evidente truffa elettorale col passaggio di Impruneta Futura in maggioranza". Altro che "alternativa solida e credibile al Pd. Rientrano nelle stanze del potere dalla finestra insieme alla sedicente classe dirigente di una lista ormai morta e tradiscono il mandato degli elettori". Ribadiscono, col presidente della lista civica Alessandro Brogi, il loro essere forza di opposizione: "Siamo e rimarremo fino alla fine un punto di riferimento per chi desidera cambiare".