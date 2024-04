’Impruneta Futura’, Magnelli è il nuovo portavoce

Impruneta Futura ha un nuovo portavoce. Per "sopraggiunti impegni istituzionali non compatibili con l’attività della lista" infatti Stefano Gallastroni lascia il gruppo ed il ruolo ricoperto fino ad ora. Nuovo portavoce sarà Paolo Magnelli (foto) classe 1966, molto impegnato nella politica del territorio, consigliere comunale, presidente del Consiglio Comunale nella precedente legislatura, cofondatore della Lista Civica Impruneta Futura dopo l’uscita dal Partito Democratico dove aveva militato per lungo tempo. Nel saluto indirizzato dopo avere assunto l’incarico Magnelli delinea già quelli che sono gli obiettivi suoi e della lista: "Stiamo continuando a costruire la nostra lista - scrive - La vogliamo al servizio delle persone, la vogliamo forte e autorevole. Siamo orgogliosi di questo processo perché fa parte del nostro modo di intendere la modernità. Il percorso che abbiamo avviato ci ha consentito e ci consente di ribadire la nostra idea di democrazia. Costruendo la lista, grazie ad ampi meccanismi di partecipazione, abbiamo dimostrato come per noi esista un’idea di società, di modernità che è alternativa a quella populista propugnata da altri. Un’alternativa che vogliamo costruire formando il sistema, modificando l’approccio affinché siano i cittadini ad essere ascoltati e a scegliere". "Come prima forza di opposizione – prosegue infatti Magnelli - siamo chiamati a rispondere alle domande di apertura che provengono dai cittadini e dalle forze sociali. Senza partiti coinvolgenti, così come senza corpi sociali intermedi, il cittadino si scopre solo e più indifeso. Deve poter far affidamento sulla politica come modalità civile per esprimere idee e, insieme, l’appartenenza alla comunità".