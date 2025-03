Impruneta Futura: "Daremo sempre qualcosa al territorio"

La lista civica Impruneta Futura replica alle critiche ricevute dopo l’accordo col gruppo di maggioranza ’Impruneta Rip@arti’. "Nell’ultimo anno e mezzo, superstiti di quella lista civica che ha messo in difficoltà una corazzata costruita per vincere, abbiamo subìto le scelte di diversi attori fin troppo protagonisti: seppur senza condividerle, mai abbiamo fatto polemiche. Per quanto qualcuno millanti scelte compiute per mettere da parte taluno o si scagli su qualsiasi cosa si muova per approfittare dell’onda lunga, mai abbiamo assunto toni polemici". Le cose, dicono dal coordinamento, "si accompagnano e correggono col tempo. Nel gioco delle parti abbiamo ricoperto il nostro ruolo. Impruneta Futura è stata instabile fin dall’inizio, ma dovremmo chiederci cosa ha spinto molti di noi a presentarsi con questa lista e ad abbandonare vecchi percorsi. O forse dovremmo analizzare i primi mesi di questa consiliatura". IF "non è scomparsa: vive e sta. Davanti a noi c’è gran parte della legislatura: daremo sempre qualcosa al territorio".