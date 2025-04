Impruneta: cittadini esclusi dall'assemblea pubblica al circolo Arci del Ferrone

di Manuela Plastina

"Voi non siete graditi". Con queste parole, è stata negato a un gruppo di cittadini di Impruneta l’ingresso all’assemblea pubblica organizzata al circolo Arci del Ferrone. Era uno degli appuntamenti di incontro tra la giunta e la comunità, organizzati dall’amministrazione comunale per ascoltare e confrontarsi sulle questioni legate alle frazioni e aperte a tutti, ma in particolare a chi vive in zona. Si sono presentati all’appuntamento anche dei membri del Comitato Viabilità del cuore di Impruneta capoluogo. Lo avevano già fatto all’incontro di Pozzolatico: con dei cartelli gialli con scritte a pennarello nero, si erano sistemati in fondo alla sala protestando, in maniera silenziosa per non disturbare, contro la pedonalizzazione di piazza Buondelmonti e la viabilità da un anno avviata nel cuore di Impruneta. Volevano fare altrettanto.

Ma al Ferrone, alla vista dei cartelli "due persone in particolare ci hanno impedito di entrare nel circolo – ci raccontano -. Ci hanno detto che non siamo graditi, chiudendoci la porta in faccia".

Ne è nato un battibecco tra concittadini di zone diverse dello stesso territorio, che è arrivato anche al tavolo istituzionale con sindaco e assessori che hanno cercato di capire cosa stesse avvenendo. Finché i membri del comitato hanno deciso di andare via. "Se pensano di intimidirci o di fermarci con questi mezzi – dicono ora attraverso i social - si sbagliano: continueremo con forza a rappresentare le istanze dei tanti cittadini sfavoriti da questa folle viabilità e dei commercianti costretti a chiudere il bandone per scelte sconsiderate". Si aspettano "scuse unanimi sull’accaduto, in particolare da parte del circolo che ci ha tenuti alla porta".

All’interno intanto, la giunta ha parlato delle questioni della frazione annunciando lo studio di una convenzione tra il Comune e l’Arci per la gestione del decoro urbano, una bozza di progetto per l’ammodernamento della passerella sulla Calosina e un lavoro di squadra coi Comuni del Chianti per un miglioramento del servizio pubblico. Prossima assemblea il 14 aprile al circolo di Bagnolo.