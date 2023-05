È Sabrina Merenda la leader di preferenze di questa tornata elettorale. L’ormai ex assessore alla scuola e alla biblioteca, ha ottenuto 267 voti personali all’interno della lista "Impruneta Futura": entra dunque in consiglio insieme al secondo per voti, David Biagiotti, con le sue 134 preferenze. Sono stati invece 137 gli elettori che hanno scritto il nome di Gabriele Franchi, capolista di "Voltiamo Pagina". Sarà al fianco del candidato sindaco Matteo Zoppini. Passando nel gruppo di maggioranza Impruneta [email protected], entrano in consiglio in 11: la prima per numero di voti è Lara Fabbrizzi (172 preferenze), seguita da Andrea Vitali (135), Angela Cappelletti (102), Laura Cioni (90), Marco Canuti (76), Irene Marchetti (67), Guglielmo Mazzinghi (56), Francesco Fassaroli (50), Lorenzo Bellini (35), Samuele Malvezzi (29), Massimiliano Cappelli (28). Entro dieci giorni da ieri dovrà essere convocato il nuovo consiglio comunale, da fissare entro altri 10 giorni.