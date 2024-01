Imprese, oltre 1.300 domande alla Regione

Sono 1.344 i modelli C1 per la richiesta e ricognizione danni dell’alluvione del 2 novembre scorso che ha ricevuto finora la Regione da parte delle imprese, per un valore complessivo di 182,5 milioni di euro. Hanno invece raggiunto quota 6.798 in 60 comuni le domande inoltrate dai privati per un totale di danni pari a 103 milioni.

Ad oggi siamo comunque ancora lontani dalla cifra di circa 1,3 milioni di danni stimati da Irpet per le aziende e ai quali si aggiungono circa 661 milioni di euro di danni stimati per le famiglie, tra quelle che hanno avuto la casa completamente inagibile (con 4,3 milioni di euro di danni), e quelle che invece dovranno risistemare abitazioni, garage e cantine (altri 527 milioni) o sostituire mobili, elettrodomestici, auto e motorini (129 milioni). Il termine entro il quale è possibile inoltrare domanda è il 19 gennaio 2024. L’invio delle richieste rappresenta la prima fase di ricognizione, in cui nuclei familiari e attività economiche e produttive compilano e trasmettono al settore regionale della protezione civile la modulistica per la richiesta del contributo.

Quindi, dal 20 gennaio si aprirà la seconda fase in cui i settori regionali coinvolti provvederanno a trasmettere l’elenco riepilogativo dei soggetti che hanno fatto richiesta, con il relativo importo, al dipartimento nazionale della protezione civile per lo stanziamento delle eventuali risorse finanziarie da parte del Consiglio dei ministri.

A seguito dell’eventuale stanziamento delle risorse mediante delibera del Consiglio dei ministri, sarà approvato l’elenco dei soggetti ammissibili alla concessione ed erogazione dei contributi di immediato sostegno, nonché i criteri e le modalità operative per il riconoscimento e l’erogazione del contributo sulla base delle spese sostenute.

Per i privati si accede al servizio online all’indirizzo servizi.toscana.it/dannialluvione2023. A questo indirizzo www.regione.toscana.it/alluvione2023 sono consultabili i tutorial e le Faq per agevolare la presentazione della domanda. Chi comunque trova difficoltà a inoltrare la scheda online, sul sito sono elencati i centri di assistenza fiscale ai quali potersi rivolgere.

mo.pi.