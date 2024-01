Imma Tataranni, da Matera a Borgo. E’ lei "La sorella migliore"

Dopo il grande successo della prima, con il duo Emilio Solfrizzi – Carlotta Natoli, che con il loro spettacolo "L’anatra all’arancia" hanno fatto ridere ed entusiasmare il pubblico che gremiva il teatro Giotto di Borgo San Lorenzo, tutto esaurito, ecco che arriva per la stagione teatrale borghigiana il secondo appuntamento, martedì 30 gennaio alle ore 21. Protagonista sul palcoscenico del "Giotto" questa volta sarà l’attrice Vanessa Scalera. Altro volto molto noto e amato dal pubblico, per l’ottima prova in tv, come protagonista della serie "Imma Tataranni" su Raiuno. E anche in teatro, fuori dal ruolo di sostituto procuratore, Scalera si dimostra a proprio agio. Lo dimostra in questo "La sorella migliore", scritto da Filippo Gilli e diretto da Francesco Frangipane. Un dramma familiare che si origina da una domanda: come cambierebbe la vita di un uomo anni prima colpevole di un gravissimo incidente, un omicidio stradale, se venisse a sapere che la donna da lui investita e uccisa avrebbe avuto, per chissà quale male, nell’istante dell’incidente, tre mesi di vita? Ovvero, con quale maggiore leggerezza avrebbe sopportato tutti gli anni del dolore e del lutto, quelli in cui vivono ancora, per chissà quanti anni ancora, tutte le persone legate alla donna uccisa? Vanessa Scalera interpreta la parte dell’avvocato Giulia ed è affiancata da altri bravi attori: Daniela Marra, vista di recente in "Esterno notte" di Marco Bellocchio che interpreta Sandra, la sorella più piccola, la sorella migliore, Giovanni Anzaldo, anch’egli spesso presente sul grande schermo, come ad esempio ne "Il capitale umano" di Virzì, e che dà voce e figura a Luca, il fratello. E poi Michela Martini, nella parte della madre, ironica e dal cuore buono. Così sulla scena si scontrano sensi di colpa e rimorsi, in un turbinio di sentimenti e riflessioni, di tipo esistenziale e morale. Per lo spettacolo "La sorella migliore", in programma a Borgo San Lorenzo martedì sera, sono quasi esauriti i biglietti d’ingresso: la stagione teatrale 2023-2024 nel capoluogo mugellano ha visto infatti un numero di abbonamenti da record, più di 260. Per informazioni si può chiamare la biblioteca comunale, 055-8457197, in piazza Garibaldi dove i biglietti sono in vendita, fino ad esaurimento.

Paolo Guidotti