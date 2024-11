Illudere senza deludere. Va in scena il mentalista

"Leggo davvero nella mente? No, ma illudo gli altri di farlo. Non mi sento di prenderli in giro: preferisco l’onestà. Ed è l’occasione per condividere insieme un dialogo ogni sera diverso, che diventa spettacolo". Andrea Rizzolini al Teatro Puccini questa sera illude senza deludere: campione italiano di mentalismo, terzo ai campionati mondiali del 2022 nella specialità specifica, fonde sul palcoscenico teatro, letteratura e filosofia a illusioni che lasciano il pubblico incredulo, con una forma d’arte sempre più popolare, ma "fraintendibile", che raggiunge l’effetto sperato.

"Spesso gli spettatori escono dal teatro sicuri che io davvero legga loro nel pensiero – dice Rizzolini – ed è difficile convincerli del contrario. Ma io voglio mostrare, attraverso le mie finzioni, i limiti delle nostre menti, i confini delle conoscenze date per certe. Voglio metterle in discussione insieme a loro portandoli a scoprire che non esiste un modo per leggere il pensiero, ma per portarci a manipolarlo fino a farlo sembrare leggibile".

Anche lui è arrivato al mentalismo attraverso l’illusionismo: "Si coniugava bene con il mio interesse viscerale per il linguaggio e il suo rapporto con la realtà". Ma a differenza degli illusionisti che fanno sembrare che da un cappello vuoto esca un coniglio, "io uso le parole giuste per creare l’illusione che ci siano un cappello e un coniglio. Porto al confine tra ciò che percepiamo come reale e ciò che non lo è". L’aspetto interessante è che c’è sempre con una base morale: "Mi sentivo un impostore nel farmi attribuire poteri che non ho. Spiego la verità: che sono solo illusioni. Dialogo col pubblico, lo porto a riflettere attraverso questa forma di arte cosa ci porta a distinguere ciò che è vero da ciò che è falso. Ad ogni spettacolo porto sul palco una ventina di spettatori presi a caso e ogni serata è diversa dalle altre. A Firenze chiudo il mio tour e sarà un evento speciale".

TH!NK di e con Andrea Rizzolini sarà questa sera al Teatro Puccini alle 21, prodotto da Officine dell’Incanto con la regia di Piero Venesia. Lo spettacolo è consigliato per un pubblico over 12 anni.

Manuela Plastina