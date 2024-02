Il volo di Superchi. Storia di un numero 1

"Erano anni in cui noi viola qualcosa vincevamo": la splendida cavalcata della Fiorentina yéyé campione d’Italia 1968-69 fu un momento indimenticabile nella carriera di Franco Superchi. E di tutta la città. Il portiere nel suo decennio fiorentino che va dal 1965 al 1976, vinse cinque trofei con 227 presenze in serie A. Oggi alle 17 al Circolo Vie Nuove di viale Giannotti (ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. Info tel. 055.683388 [email protected]) la figura del super Numero 1 viola sarà al centro della presentazione del libro di Osvaldo Baroncelli "Il volo di Superchi. La formidabile storia del portiere della Fiorentina Campione d’Italia 1968-69. Gli amici, gli avversari".

Il libro narra le sue imprese con le maglie da lui indossate: Fiorentina, Verona, Roma e con quella della Nazionale under 23, sino alla sfiorata convocazione ai Mondiali di Messico 1970, episodio quest’ultimo finora mai rivelato. Le testimonianze dei leggendari campioni di allora (come il capitano viola De Sisti e gli avversari Albertosi, Boninsegna, Hamrin e Domenghini) documentano l’avventura dell’ultimo scudetto vinto dalla Fiorentina dopo una memorabile lotta a tre con Cagliari e Milan. L’autore si inoltra, attraverso le testimonianze inedite di compagni e avversari, in un affascinante viaggio nel mondo del calcio nei 20 anni 1965-1985.

Il libro di Baroncelli ha ottenuto la segnalazione d’onore al Premio “Firenze Europa” 2023. Interverranno con l’autore Aldo Avvenuti, delle edizioni Udom Firenze; Alessandro Giannetti, della commissione Storia Museo Fiorentina; Marcello Lazzerini, ex giornalista RAI; Moreno Roggi, procuratore sportivo ed ex campione viola. Modera, Fabrizio Matrone del Circolo Vie Nuove.