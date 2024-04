Il vino incontra l’arte del teatro al Niccolini

Teatro e vino per valorizzare l’eccellenza del Chianti Classico. Si chiama ’Come diventare sommelier in 50 minuti’ ed uno spettacolo che pone l’accento sugli eccessi degli appassionati di vino in programma sabato alle18.30 al teatro Niccolini di San Casiano. Sul palco, Leonardo Romanelli spiega in modo ironico come fare a seguire un corso di sommelier, raccontando vizi, curiosità ed amenità legate agli appassionati di vino. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione San Casciano Classico in collaborazione con il Comune. Dopo lo spettacolo è previsto un assaggio libero dei vini delle aziende dell’associazione San Casciano. Il biglietto include lo spettacolo teatrale, un calice in vetro in omaggio per assaggi liberi di vino. Info 055 8256388 [email protected]