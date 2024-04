Il ‘viaggio’ nel parco di Travalle. Esplorando la vita nascosta

Slacciate le cinture di sicurezza e indossate un bel paio di scarpe comode, per un momento di pausa dal caos della città e dalla frenesia della vita quotidiana: vi accompagniamo in una passeggiata lungo il torrente Marina che attraversa il parco di Travalle a Calenzano. Questo parco è un luogo ideale per scoprire la grande varietà di piante e animali che vivono in simbiosi con l’acqua, creando un ambiente unico e affascinante. Gli animali più caratteristici che popolano il fiume sono i pesci, come la trota, la carpa e il persico reale, specie fondamentali per l’equilibrio dell’ecosistema acquatico e importanti prede per animali predatori come l’airone cenerino o il martin pescatore.

Le piante acquatiche sono un elemento fondamentale per la biodiversità del parco. Tra le più comuni troviamo il giunco, la ninfea e il nastro d’acqua, che forniscono riparo e cibo per molte specie animali e svolgono un ruolo importante anche nella purificazione dell’acqua. Tra gli alberi troviamo le farnie, grandi alberi descritti come testimoni di un passato remoto, poiché rappresentano degli elementi naturali che hanno resistito al trascorrere del tempo e hanno conservato tracce di un ambiente diverso da quello attuale. Visitare queste zone è un’esperienza unica per scoprire la bellezza, ma allo stesso tempo la fragilità degli ecosistemi acquatici e ci aiuta a comprendere l’importanza della conservazione di questi preziosi habitat naturali. Un fiume pulito e in buona salute è essenziale per garantire la biodiversità e mantenere l’equilibrio naturale.

I Consorzi di bonifica di Anbi Toscana svolgono un ruolo chiave nella tutela dei fiumi, con azioni di controllo e monitoraggio costante, attraverso una "manutenzione gentile" dei corsi d’acqua che si riferisce a pratiche di gestione sostenibile e rispettosa dell’ambiente finalizzata a mantenere o ripristinare lo stato di salute degli ecosistemi acquatici e include interventi come la pulizia delle sponde , la rimozione di detriti e rifiuti, la gestione delle piante acquatiche invasive, come ad esempio le canne, il ripristino delle zone umide e la creazione di habitat per la fauna ittica.

L’obiettivo della "manutenzione gentile" dei corsi d’acqua è quello di favorire la biodiversità, migliorare la qualità dell’acqua, garantendone il regolare flusso senza compromettere l’equilibrio ecologico del sistema fluviale. Il lavoro dei Consorzi di bonifica è quindi essenziale per garantire la sicurezza idraulica del territorio per evitare danni come quelli causati dalle avverse condizioni meteo del 2-3 novembre che hanno colpito violentemente il territorio delle province di Pistoia, Prato e Firenze.