Il traguardo di Sicurtek. Nuovo brevetto per le imbarcazioni

L’azienda calenzanese Sicurtek, con il proprio marchio Marine TEKnology, parteciperà anche nel 2024 alla prestigiosa fiera internazionale dedicata alla nautica Metstrade in programma dal 19 al 21 novembre ad Amsterdam. "Sono molto soddisfatto – sottolinea il titolare Stefano Barducci (foto)- di poter tornare anche fuori dai confini del nostro Paese l’innovatività e la professionalità che caratterizza da sempre l’artigianato italiano e toscano in particolare, incontrando in fiera visitatori provenienti da tutta Europa e da tutto il mondo". Ad Amsterdam l’azienda arriverà, tra altro, forte di un nuovo successo: la registrazione del marchio Marine TEKnology presso il Ministero delle Imprese. Questo importante step ci permette di accreditarci ancora di più presso progettisti, costruttori e armatori con il sistema da noi brevettato. Esso permette di rilevare il transito e la permanenza di un potenziale intruso sulle aree sensorizzate dell’imbarcazione".