Il Torricelli risorge dopo le proteste . A inizio anno le porte da calcio: "E in città nuovi campetti urbani"

Tornano le porte in via Torricelli. Il campetto sarà rimesso a posto per i ragazzi e per tutti coloro che vorranno giocare a calcio. L’annuncio è stato dato dall’assessore allo sport, Salvatore Saltarello che ieri ha effettuato un sopralluogo nell’area. "L’amministrazione comunale ha deciso di stanziare fondi per incentivare la socialità nelle aree pubbliche urbane attraverso l’installazione di playground e spazi sportivi come ben definito nel nostro programma elettorale. Nella prima variazione di bilancio votata in consiglio comunale nello scorso luglio abbiamo stanziato 200mila euro per iniziare subito questo percorso e al suo interno abbiamo dedicato dei fondi per la riqualificazione del campo di via Torricelli".

L’obiettivo è completare l’intervento nei primi mesi del prossimo anno: l’amministrazione ha già programmato l’acquisto delle porte da calcio e della rete di contenimento per i palloni, i fondi sono già a disposizione del Comune. Servono i tempi tecnici di acquisto dei materiali.

Qualche mese fa le porte erano state tolte dall’area verde, con non poco rammarico da parte degli utenti dell’area verde che era frequentata da migranti che su quel terreno giocavano infinite partite nei loro tornei domenicali. A farsi carico della richiesta di ripristinare il campo, anche il capogruppo di Scandicci Civica, Giovanni Bellosi che con un appello pubblico aveva sollecitato l’amministrazione comunale. Bellosi tuttavia è stato ‘bacchettato’ dall’assessore allo sport: "L’opposizione in consiglio comunale – ha detto Saltarello – aveva votato contro l’approvazione della variazione di bilancio che prevedeva questo e altri interventi per creare luoghi di aggregazione, siamo contenti che ora abbia cambiato idea e sia attenta a questa tematica, confidiamo che possa in futuro sostenerci nelle scelte". Saltarello ha dato anche un quadro sugli interventi da effettuare sul tema sport.

"L’intervento di via Torricelli – ha detto – è solo una parte di un progetto più ampio che ci porterà a un piano urbanistico dedicato allo sport, mirato a creare luoghi di aggregazione e promuovere uno stile di vita attivo. I playground non solo offriranno opportunità di svago per i più giovani, ma contribuiranno anche a rafforzare i legami comunitari, incentivando attività ludiche e sportive. Gli spazi sportivi, dotati di attrezzature moderne, saranno accessibili a tutti, favorendo l’inclusione e la partecipazione della cittadinanza".

Fabrizio Morviducci