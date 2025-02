Il tie break è indigesto al Bisonte. Sfida avvincente, finale amaro

Il Bisonte Firenze 2 Eurotek Busto Arsizio 3

FIRENZE: Acciarri 6, Malual 26, Butigan 17, Leonardi (L), Battistoni ne, Giacomello ne, Nervini 5, Baijens 2, Lapini, Cagnin 10, Agrifoglio, Davyskiba 18. All. Chiavegatti.

BUSTO ARSIZIO: Howard ne, Pelloni (L1), Van Der Pijl ne, Piva 22, Van Avermaet 5, Morandi (L2) ne, Lualdi 1, Sartori 9, Obossa 4, Frosini 18, Künzler 18, Lazic, Boldini, Scola 4. All. Barbolini.

Arbitri: Cavalieri – Zanussi.

Parziali: 25-23, 24-26, 25-19, 26-28, 13-15

FIRENZE - Una partita avvincente, spettacolare e giocata a testa alta dalle due squadre. Ma il cui epilogo fa calare il gelo ne Il Bisonte Firenze che dopo aver conquistato il primo e il terzo set, è stato sconfitto al tie break dal Busto Arsizio dopo aver festeggiato la vittoria per 3-1 sul 26-24 del quarto set. Sulla palla out di Frosini, infatti, Barbolini chiede il challenge per un tocco a muro delle centrali bisontine. Il video lo conferma e così il punto viene assegnato alle ospiti che rientrano in campo sul punteggio di 25 pari; le fiorentine guadagnano un nuovo set point, Sartori lo annulla e poi Frosini agguanta un impensabile 2-2. Le padrone di casa affrontano il tie break confuse e sotto pressione; Busto ne approfitta: con Frosini va subito sullo 0-3, Firenze reagisce e resta nel match fino al 9-10, poi le bustocche commettono molti errori, Acciarri accorcia (13-14) ma Piva chiude i giochi.

Il Bisonte era partito col piede giusto giocando un primo set in scioltezza. Nella seconda frazione le ospiti avanti sino al 16-16 quando un siluro di Davyskiba le riagguantava e sorpassava. Ma sul 22 pari nuovo aggancio e questa volta, con Piva e Kunzler era Busto ad aggiudicarsi l’1-1. Terzo set, infine, ancora nel segno delle padrone di casa. Firenze superiore in attacco e a muro (14-8), Busto in ricezione e in battuta (8-5). Malual top scorer con 26 punti; Mvp Frosini, in cattedra nel tie break.

Un solo punto per Il Bisonte che resta penultimo con 16 punti, 3 in più del fanalino di coda Talmassons (il suo prossimo avversario) e a -1 del Roma Volley col quale si giocherà verosimilmente la permanenza in A1.

Franco Morabito