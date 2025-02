Il sì ’rumoroso’ di Eike : "Io libero, non come il Pci. Ho votato per il decoro"

Anche la sindaca Sara Funaro pare sia rimasta stupita. In positivo, s’intende. "Ha parlato di adesione a sorpresa" dice con garbo Eike Schmidt, leader del centrodestra in Palazzo Vecchio, il cui nome nel display del Consiglio comunale è apparso, unico tra le opposizioni, colorato di verde – ergo favorevole all’atto in votazione – quando nel tardo pomeriggio di lunedì l’assemblea del Salone de’ Dugento ha messo la ceralacca sulla delibera anti-key box, primo argine istituzionale alle storture dell’overtourism imperante.

Schmidt, il suo appoggio alla delibera fortemente voluta da Funaro ha meravigliato tanti.

"E perché? La nostra lista civica si è fin da subito impegnata in una battaglia per la sicurezza e per il decoro. Non a caso la nostra mozione che condannava la prassi del self check in fu votata quasi all’umanimità già il 7 ottobre scorso. Un atto in linea tra l’altro con la circolare del ministro degli Interni Matteo Piantedosi. Insomma quello del decoro urbano è un tema che ci sta molto a cuore".

E in effetti è un voto anche coerente con il suo percorso, con le sue crociate contro le brutture in città.

"Per questo non poteva essere una sorpresa la mia presa di posizione. Guardi che anche molti colleghi del centrodestra...".

La pensano come lei?

"Diciamo che non sono completamente contrari alla delibera, ma non la ritengono adeguata".

E lei invece?

"Io la ritengo una misura importante, anche se parziale".

Quindi bicchiere mezzo pieno?

"Esattamente. È una prima alternativa allo stallo attuale e un’azione importante ora che, con l’avvicinarsi della primavere, sta per tornare il turismo di massa in città. Ma mi faccia precisare un aspetto importante".

Prego.

"Questa non è nella maniera più assoluta una battaglia contro la proprietà privata. Piuttosto è una risposta a un qualcosa che le piattaforme avavano fatto diventare sciatto e anonimo".

La mancanza di contatti con gli host?

"Ma certo. Se tutto viene governato dagli algoritmi si perde l’incontro. Questa è una sfida innanzitutto sociologica".

Ci spieghi meglio.

"Il contatto diretto con chi apre le porte di casa favorisce molto il turismo di qualità. Chi arriva può chiedere un consiglio su una visita, su un monumento, su una trattoria dove poter cenare. L’affitto breve di qualità porta qualità anche in città. Tante persone che arrivano cercano oggi un approccio autentico. E questa delibera è anche una garanzia per i proprietari di appartamenti. Finora le porte si potevano aprire senza che nessuno fosse presente e se poi in quella casa finivano a dormire due persone, oppure otto o dieci...".

Che ne pensa dei maldipancia di Fratelli d’Italia dopo il suo vogo favorevole in Aula?

"Non parlerei di maldipancia. Ne avevamo parlato in queste settimane, anche nei Consigli comunali. Il centrodestra nasce proprio dalla libertà individuale di fare delle scelte, d’altronde non è nella nostra cultura votare sempre collettivamente come imponeva un tempo il Partito comunista italiano".

Però il coordinatore cittadino di FdI Jacopo Cellai lunedì sera ha parlato della necessità di un chiarimento con lei.

"Chiarimento che c’è stato subito. Ci siamo sentiti per telefono con Jacopo e abbiamo risolto tutto".

Del decoro abbiamo detto. L’altro tema che le sta a cuore è la sicurezza. Come se la passa Firenze?

"Dal punto di vista della criminalità purtroppo siamo peggiorati, e i numeri sono lì a testimoniarlo. Ma io sono qui pronto a collaborare anche con la maggioranza e ad appoggiare proposte che siano convincenti. Non credo abbia senso l’opposizione totale. Credo invece nell’opposizione costruttiva".