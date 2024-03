Il "Sesto Jazz Festival" con Rava. Fine settimana di musica d’elite

Un fine settimana di concerti, ma anche aperitivi musicali, a Sesto Fiorentino con "Sesto Jazz Festival" a cura della Scuola di Musica di Sesto Fiorentino Bruno Bartoletti in collaborazione con Music Pool-Teatro della Limonaia.

La rassegna prenderà il via questa sera alle 21,15 al cinema Grotta con un ospite d’eccezione come il jazzista Enrico Rava che incontrerà la formazione del pianista Alessandro Lanzoni con Daniele Germani al sax, Gabriele Evangelista al contrabbasso ed Enrico Morello alla batteria e, per la prima volta, la partecipazione straordinaria della cantante Karima.

Domani al Teatro della Limonaia, sempre con inizio alle 21,15, si esibirà invece la star della musica brasiliana Toninho Horta con i suoi 55 anni di attività: le sue melodie sono state cantate e arrangiate perfino dagli Heart, Wind and Fire a dimostrazione di una caratura melodica che sconfina oltre la musica colta. Il finale della rassegna, domenica 3 a partire dalle 21,15, sarà ancora sul palco del Teatro della Limonaia con un recentissimo progetto del contrabbassista Francesco Ponticelli, compositore e contrabbassista jazz tra più attivi della scena italiana e il suo ultimo lavoro discografico Megapascal.

Dialogheranno con lui tre giovani artisti di grande caratura, la voce di Samuele Cyma, Enrico Zanisi al pianoforte e Giovanni Jacovella alla batteria. Il festival, come già nelle precedenti edizioni, sarà affiancato da un ricco programma di eventi collaterali.

Oggi al Bar Grotta e domani al Bar Fermenta, entrambi nel centro di Sesto, con inizio dalle 19 in programma Jazz e Bollicine, due concerti aperitivo a ingresso libero.

I biglietti per i concerti (da 25 a 18 euro per Rava, 15-13 euro per gli altri) possono essere prenotati al 334 6894229 | 346 0384884 - [email protected] Prevendita online (solo concerti 1 e 2 marzo): www.eventimusicpool.it.

Si tratta di una rassegna molto interessante con Enrico Rava stella assoluta, un modo per apprezzare ancora di più un genere musicale che interessa sempre genrazioni diverse, unendole nel nome della buona musica.

Rava è tra i jazzisti italiani che più hanno contribuito a far emergere talenti, oggi musicisti affermati, come Stefano Bollani, Gianluca Petrella, Claudio Quartarone, Andrea Pozza, Mauro Ottolini, Paolo Fresu, Daniele Tittarelli, Julian Oliver Mazzariello.