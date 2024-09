Il San Donato beffato in casa. Gialloblu in 9, passa l’Orvietana

San Donato Tavarnelle

0

Orvietana

1

SAN DONATO TAVARNELLE (3-4-3) Leoni; Croce, Gistri P., Bruni; Falconi, Pecchia (66’ Menga), Vitali Borgarello, Ascoli (79’ Seghi); Sylla, Senesi (28’ Di Bonito), Dema (60’ Maffei) all. Bonucelli

ORVIETANA (4-3-3) Rossi; Paletta, Congiu, Berardi (46’ Vincenzi), Caravaggi; Ricci, Manoni, Marchegiani (81’Sforza); Proia, Panattoni, Caon (83’ Quintero). All.: Rozzano

Arbitro Laugelli di Casale Monferrato.

Marcatori 24’ Congiu

Note espulsi 27’ Leoni, 42’ Falconi (doppia ammonizione, mister Bonucelli, ammoniti Berardi, Congiu, Caravaggi, Marchegiani

TAVARNELLE - Due espulsioni, una per rosso diretto, e quattro ammoniti durante la gara persa ieri sul proprio campo, il Pianigiani, dal San Donato Tavarnelle contro l’Orvietana. I chiantigiani penalizzati dalle scelte di un direttore di gara non all’altezza della partita, che se ha giustamente espulso il portiere Leoni perché intervenuto fuori area con le mani, ha estratto con troppa facilità due cartellini gialli per due falli a centrocampo commessi da Falconi. A tutto questo si è sommata l’espulsione di mister Bonucelli autore di vibranti proteste. Il San Donato Tavarnelle aveva iniziato all’attacco anche se le conclusioni non avevano impensierito Rossi. Al 10’, poi punizione di Falconi dalla sinistra, stacca Croce ma la palla finisce sul fondo. Alla prima azione, l’Orvietana va in gol. È il 24’,angolo dalla sinistra Congiu stacca di testa e insacca. Al 27’ il rosso per Leoni sostituito da Di Bonito. Entrato a freddo è titubante e un minuto dopo l’ingresso commette una clamorosa ingenuità. Ma poi si riscatta e salva con splendide parate il risultato e lascia intatta ai compagni l’opportunità di pareggiare. Alla fine è stato uno dei migliori in campo,. Nonostante l’inferiorità numerica, il San Donato Tavarnelle ha dimostrato carattere e voglia di pareggiare. Ma la partita è finita 0 a 1.

Andrea Settefonti