Il saluto di Salvadori in consiglio comunale

Luigi Salvadori, già Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, è stato ospitato in Consiglio comunale per un saluto al termine del proprio mandato dell’ente di diritto bancario completamente no profit. Salvadori ha ricordato che la Fondazione, nei primi momenti di emergenza sanitaria, ha consentito agli enti locali di rispondere agli acquisti di materiale ospedaliero, contribuendo oltre le attività usuali. Oggi, in una partnership tra pubblico e privato, il lavoro svolto dalla Fondazione vede 6-7 progetti che verranno realizzati con il finanziamento del PNRR. Altro grande punto di forza di questa gestione è stata la realizzazione del Innovation Center che accoglie 500 giovani al giorno per forme di lavoro condiviso ed altro. Ed è stato motivo di grande soddisfazione per tutto il Consiglio della Fondazione. Sulla missione “attenzione alla persona” Salvadori ha ricordato la collaborazione con la Caritas che, negli ultimi anni, ha offerto un grande aiuto a tutte le persone in difficoltà e che oggi, purtroppo, vede sempre più in aumento.