Il Rotary club al fianco di Foemina

Ceccuti

Si svolgerà lunedì prossimo a Palazzo Borghese l’evento solidale promosso dal Rotary Club Firenze dedicato a Fondazione Foemina, che da tempo porta avanti un progetto per il sostegno e l’integrazione di servizi volti all’assistenza ginecologico-ostetrica nelle varie fasi della vita della donna con disabilità. "Nata in collaborazione con l’AOU Careggi – spiega Niccolò Abriani, presidente del Rotary Firenze -, alcune associazioni che si occupano di disabilità ed il supporto della Fondazione CR Firenze, l’iniziativa della Fondazione Foemina coinvolgerà vari aspetti, dalla semplice visita di routine agli screening di approfondimento, fino alle prestazioni di 3° livello, concretizzando così anche il concetto alla base del percorso PASS "All in one time, all in one place. È un piacere per noi rinnovare la collaborazione con la Fondazione Foemina e con le sue importanti iniziative, facendo seguito alla felice esperienza dello scorso anno, quando partecipammo alla raccolta fondi a favore del progetto "Per ogni donna. Cure senza barriere". "L’ampliamento del servizio, previsto per il 2024 nel Dipartimento Materno Infantile di Careggi – spiega Felice Petraglia, presidente della Fondazione Foemina -, prevede un adeguamento delle sale, allestimenti ad hoc degli spazi, formazione del personale ed acquisto di apparecchiature sanitarie in grado di rispondere a bisogni specifici. Il polo, dedicato alle donne con ogni forma di disabilità (motoria, sensitiva, psichica), offrirà una presa in carico delle pazienti a 360°, in modo da ridurre il disagio e rendere accessibili tutte le fasi di prevenzione, diagnosi e cura." Info: www.fondazionefoemina.it.