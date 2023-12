Il ritorno sulla scena underground del controverso Young Signorino : "Rotten Mosh" è il nuovo lavoro

Domani (ore 21.30) Young Signorino sarà in concerto con il nuovo progetto "Rotten Mosh" alla Casa del Popolo Il Progresso di Firenze (Via Vittorio Emanuele II, 135) per il programma di eventi dal vivo "Redrum Live" promossi da La Chute. Conosciuto per aver sbaragliato le carte dell’urban italiano con "Mmh ha ha ha" del 2018, al punto da conquistarsi anche la fiducia di artisti del calibro di Vinicio Capossela, Young Signorino – pseudonimo del cesenate Paolo Caputo – torna sulla scena underground con un singolare progetto che mescola industrial e noise e che prende il nome di "Rotten Mosh". Uscito nel 2020 "Calmo" è il debut album di Young Signorino. Tra i più abili giocatori del rap game, capace di esasperare il linguaggio trap fino all’osso, autore di brani imprevedibili, scarni e dall’effetto incredibilmente magnetico e di melodie ipnotiche con flussi di parole mai privi di un loro peso.