Il ritorno dei CCCP. Tra sacro e profano

FIRENZE

Tutto esaurito domani al Parco Mediceo di Pratolino per il concerto dei CCCP - Fedeli alla linea, tra gli eventi più attesi del Musart Festival Firenze. Inizio ore 21. Dopo le date berlinesi e l’uscita dell’album "Altro Che Nuovo Nuovo", Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur sono pronti a tornare sulle scene, a 40 anni dal primo EP, "Ortodossia". Ben lontani da un’operazione nostalgica, sempre liberi da etichette e confini, i CCCP – Fedeli alla linea presenteranno un live tra il sacro e il profano dove lo slogan "Produci, consuma, crepa" risuona attuale come non mai. Un successo, il loro, plasmato dalla capacità di rendere iconica ogni azione, lasciando un’impronta indelebile nell’immaginario di più generazioni. Si potrà accedere al Parco dalle 17. Vista la grande affluenza prevista, è caldamente consigliato l’utilizzo di mezzi pubblici per raggiungere il Parco, in particolare il treno: il giorno del concerto si potrà parcheggiare in zona Campo di Marte e usufruire dei due treni che collegano la stazione Campo di Marte con quella di Vaglia (partenza 18.15 e 19.13. Per il ritorno saranno attivi due treni straordinari da Vaglia a Campo di Marte (partenza ore 00.30 e 1). Biglietti online su trenitali.it. Le navette gratuite di Autolinee Toscane assicureranno il collegamento tra la stazione di Vaglia e il parco, prima e dopo i concerti.

A chi non potrà fare a meno del mezzo privato, è altrettanto consigliato prenotare – su https://www.bitconcerti.it/viabilita-parcheggi-musart-2024.html – i posti auto/moto disponibili nei parcheggi allestiti in prossimità del parco e collegati a questo dalle navette di Autolinee Toscane, prima e dopo gli spettacoli. Il prezzo è di 5 euro per auto e 3 euro per moto – compreso servizio navetta - il ricavato andrà a Misericordie, Croce Rossa e Associazione Nazionale Carabinieri. Musart Festival Firenze si chiuderà poche ore dopo, con il concerto all’alba (ore 4,45) di Patrizio Fariselli nel Cortile degli Uomini dell’Istituto degli Innocenti. Tra i maggiori pianisti e compositori italiani, Patrizio Fariselli ha legato per anni il proprio nome agli Area, di cui è stato cofondatore, per poi dedicarsi al jazz - Steve Lacy, Howard Johnson, Art Farmer, solo per citare alcune collaborazioni - alla musica per cinema e teatro, continuando così una ricerca musicale che spazia dalle musiche arcaiche alla musica contemporanea, oltre a uno studio sempre più raffinato del pianoforte.