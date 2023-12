Il Rinascita ospita la Cisl. Colpa dell’alluvione

Causa alluvione la Cisl a Campi si sposta al circolo Rinascita. Una svolta dettata dagli eventi atmosferici e dal maltempo delle ultime settimane, ma anche dal cambiamento dei tempi.

Lo spostamento, seppur provvisorio, del presidio di una sigla sindacale di "centro" all’interno di un circolo che invece è storicamente di sinistra, quella che viene considerata la Casa del popolo per eccellenza di Campi, è sicuramente destinato a fare notizia. O forse lo sarebbe stato di più un po’ di anni fa, non è dato saperlo.

I tempi, infatti, un po’ come per tutti i circoli, sono cambiati anche per lo stesso Rinascita, alle prese purtroppo con un momento di difficoltà che non risparmia nessuno.

Ad annunciare lo spostamento è stato lo stesso sindacato, che ha voluto ribadire che si tratta, come già detto in precedenza, di una soluzione provvisoria, almeno fino a quando non sarà stata completamente ristrutturata la storica sede di via Tintori. Per la Cisl, tuttavia, quello che conta in questo momento è ""la riapertura del proprio presidio dopo la drammatica alluvione di inizio novembre.

Da lunedì prossimo, quindi, 4 dicembre, iscritti e cittadini che hanno bisogno di servizi, troveranno la Cisl presso il circolo ricreativo culturale Rinascita in piazza Matteucci. La sede sarà aperta dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 mentre resterà chiusa venerdì, sabato e domenica"". Per appuntamenti si può telefonare al numero 055 8961073, ma ci si può rivolgere anche alla sede centrale di Firenze, in via Carlo del Prete, telefonando al numero 055 326901. ""La sede di via Tintori – dicono dalla Cisl - è stata pesantemente danneggiata dall’alluvione: dall’impianto elettrico ai bagni, dall’arredamento alle strutture interne. E i tempi per far tornare tutto alla normalità si preannunciano lunghi. Stiamo già lavorando per ripristinare i locali e, al tempo stesso, per attuare una piccola riorganizzazione che renderà la sede ancora più funzionale e accogliente. La speranza è di poterlo fare ad aprile dell’anno prossimo".