Il Reggello stacca tutti. Colpo grosso Calenzano

Nel girone D di rilievo le vittorie esterne di Sagginale e Folgor Calenzano, che ottengono tre punti importanti. Il Calenzano espugna il campo della Gallianese con gol decisivo di De Tellis all’8’ del secondo tempo. Il Sagginale passa di forza sul campo del Maliseti Seano vincendo per 2-0 grazie alle reti al 5’ di Susini su rigore e nel finale arriva il raddoppio di Matteo Paoli. Molto bene il San Godenzo che vince fra le mura amiche 2-1 con il Prato Nord al termine di una partita equilibrata e combattuta. Il San Godenzo subito in rete con Zeni, poi il pareggio dei pratesi, ma al 75’ è Pinzani a superare il portiere avversario per il gol della vittoria.

Nelle altre gare l’Aglianese batte 3-2 l’Alba Carraia, agli ospiti non sono bastate le reti di Tamba e Fedi. Pareggio ricco di emozioni fra Csl Prato e Novoli che termina 2-2: Conti e Bianchi per i locali, mentre i fiorentini hanno risposto con una doppietta di Bini. Cade la Virtus Rifredi sconfitta 4-1 sul campo dello Jolo.

Nel girone E partita di cartello bella e combattuta tra Libertas Barberino Tavarnelle – Audace Galluzzo, due squadre accreditate per l’alta classifica. Vince 2-1 il Galluzzo con reti di Paoletti e Leporatti nel primo tempo, ma i locale hanno cercato con forza e determinazione fino al 98’ di acciuffare il pareggio. La sfida vede un eccellente inizio del Galluzzo che passa in vantaggio su azione di Yasser che va in profondità e serve un assist a Paoletti che realizza. Al 31’ arriva il raddoppio con Ulivi che su rimessa lancia il pallone in area, rovesciata di Piccini e un rimpallo diventa un assist per Leporatti che raddoppia. Barberino Tavarnelle alla ricerca del pari con Morina, Ruffo, Cubillos e Ghelli che sono i più pericolosi. Il finale è incandescente con i locali tutti in attacco: all’80’ Cubillos lancia Petracchi che di testa batte Volpi. Al 90’ Corti serve Cubillos che calcia a botta sicura, ma Ulivi respinge sulla linea; al 94’ ancora Libertas con tiro di Ruffo parato da Volpi.

Uno strepitoso Rigacci, a segno con una tripletta, fa volare il Reggello che vince per 3-0 sul campo del Legnaia e dimostra di essere una squadra molto forte. Finisce in parità 2-2 fra Chianti Nord e Sancascianese. Nel club di Strada in Chianti protagonista Butera a segna con una doppietta; risponde la Sancascianese con il bomber Lumachi e Magnelli. Prova d’autore dello Sporting Arno che sovverte i pronostici e vince 2-0 contro la Dinamo Florentia, reti di Ippolito e Poggiolini. Il Porta Romana, trascinato da Tumminaro, batte 2-1 l’Ambra. Pareggio 1-1 fra Vaggio Piandiscò – Incisa, con Massa il realizzatore per gli ospiti. In parità 1-1 anche fra San Clemente e Castelnuovese con gol di Paggetti e Rossi.

Francesco Querusti