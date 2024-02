Il Re del pop al Tuscany Hall. Tributo a Michael Jackson

"Abbiamo puntato a fare una musica più vicina possibile all’originale, usando i suoni e i timing giusti, cercando di curare tutto quello a cui faceva attenzione Michael quando preparava i suoi tour. Così è nato questo progetto che ripropone le performance iconiche di Michael Jackson, rivisitate. Proprio come Jackson le stava preparando per il suo ultimo grande show This is it". L’Human Nature Live Show fa tappa stasera (ore 21) al Tuscany Hall per coinvolgere il pubblico con l’entusiasmo e la magia del miglior spettacolo-tributo in circolazione dedicato al re del pop. Due ore e tre quarti di show, 17 brani in scaletta, arricchiti da contenuti video e dalle riflessioni che Jackson esternava nei suoi concerti. Sul palco sei ballerini professionisti, quattro coriste e una band eccezionale che supporta e rende ancora più evidente il talento straordinario come front man di Miguel Concha, che in questo momento è davvero uno degli interpreti migliori, più somiglianti e più autorevoli del repertorio di Michael Jackson. Ma, è tutto il gruppo che dà vita appassionatamente a uno spettacolo eclatante, di altissima qualità. Questo progetto musicale è nato oltre dieci anni fa da un emozionante incontro a Los Angeles, fra Jonathan ’Sugarfoot’ Moffett e Alessandro Sabbatini. Lo storico batterista di Jackson consigliò a Sabbatini di creare uno show che trasformasse la sua passione per Jackson in qualcosa di concreto. Così è arrivato questo speciale tributo che ripropone le performance iconiche di ’Jacko’ con le intuizioni, il sound, le scenografie, i costumi mozzafiato e le coreografie che lo hanno reso l’artista più famoso al mondo. L’Human Nature Live Show continua a crescere di anno in anno, proseguendo il percorso di perfezionamento artistico del gruppo che, nel segno di ’Jacko’, ormai è in grado di sedurre con il suo talento le platee di ogni dove. Merito di uno show nato dalla passione comune per un artista che ha fatto la storia della musica e che non ha mai smesso di far emozionare generazioni intere di fan, con il suo pop senza confini, con quella genialità che solo i grandi sanno esaltare con progetti e canzoni che disegnano il senso e l’immaginario dei tempi che viviamo.

Giovanni Ballerini