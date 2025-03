Il questore Lamparelli: "La sicurezza è appannaggio di tutti"

"La sicurezza è appannaggio di tutti" e in questa "splendida città, una delle più conosciute al mondo, è giustamente un tema molto sentito. Sono certo che insieme potremmo raggiungere traguardi importanti". Il messaggio del questore Fausto Lamparelli arriva in occasione della conviviale organizzata dal presidente e ad di Ruffino, Sandro Sartor e dalla baronessa Anna Tassinari Ruffino Duprè proprio per salutare l’arrivo in città del questore, del suo vicario Giovanni Pampillonia e del nuovo comandante dell’Istituto geografico militare, il generale Luigi Postiglione.

"Grazie al gioco di squadra – parole della sindaca Sara Funaro, presente all’evento – sono sicura che potremmo avere risultati migliori". Il nodo sicurezza è perennemente uno dei temi caldi anche sul tavolo di Palazzo Vecchio.

Molti gli ospiti nella splendida cornice del Giardino d’Inverno dell’Helvetia & Bristol tra cui il presidente degli Industriali Maurizio Bigazzi, il presidente della Camera di commercio Massimo Manetti, l’ad di Toscana Aeroporti Roberto Naldi ma anche le massime cariche militari della città. Presenti anche il procuratore capo di Firenze, Filippo Spiezia e la console americana Daniela Ballard.