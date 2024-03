Il questore consegna all’arcivescovo un’ampolla dell’olio di Capaci. Simbolo della lotta alla mafia

Un’ampolla con l’olio ricavato dagli olivi piantati a Palermo nel Giardino della Memoria, dedicato alle vittime della lotta alla mafia, che si trova nel luogo dove avvenne l’attentato del 1992 in cui morirono i giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo, è stata consegnata dal questore Maurizio Auriemma all’arcivescovo, cardinale Giuseppe Betori. ‘L’olio di Capaci’ è un progetto della Polizia e dell’associazione ‘Quarto Savona 15’, presieduta da Tina Martinez, vedova di Antonio Montinaro, ideato in occasione del trentesimo anniversario della strage. Questo olio andrà ad aggiungersi a quello toscano nel Crisma che sarà benedetto in cattedrale nella messa crismale che si celebra domani mattina, Giovedì Santo.