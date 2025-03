Il procuratore e la politica della querela

Il procuratore di Firenze, Filippo Spiezia, ha denunciato il nostro giornale per diffamazione. Fortunatamente non sarà lui a dover stabilire se il suo fastidio integra un reato o - come noi riteniamo - si tratta di mera cronaca giornalistica, sempre che anche il diritto di critica sia ancora consentito dalla Costituzione. L’articolo contestato riporta uno dei passaggi della controversa nomina del magistrato all’apice dell’Ufficio: "Il vicepresidente del Csm, il ‘leghista’ Pinelli votò per Spiezia consegliandogli le chiavi dell’ottavo piano e da allora un bollino ‘politico’. Spiezia l’ha dovuto sopportare, volente o nolente". Come dire: gli è stato affibbiato e ci ha dovuto fare i conti.