Il Premio Fair Play Menarini. Le stelle al piazzale Michelangelo

Firenze, 3 luglio 2024 – Storie di sport, ma soprattutto di etica, lealtà e rispetto. Ne racconta tante anche il 28º Premio Internazionale Fair Play Menarini, iniziato stasera, 3 luglio, con la cena di gala al piazzale Michelangelo e che proseguirà domani sera alle 20.30 nell’anfiteatro romano di Fiesole con la premiazione dei campioni scelti per rende omaggio a chi a saputo incarnare i valori veri dello sport, della lealtà e del rispetto.

Anche quest’anno hanno risposto all’appello del Fair Play nomi di assoluto rilievo che, nel corso della loro carriera, hanno dimostrato di interpretare lo spirito del “gioco corretto”. Per la pallacanestro Marco Belinelli, primo e unico italiano a vincere in Nba, e per la pallavolo Gian Paolo Montali, ex commissario tecnico della Nazionale maschile due volte campione d’Europa. Spazio agli sport invernali con Francesca Lollobrigida, oro europeo nel pattinaggio di velocità.

L’atletica leggera vede Ambra Sabatini, portabandiera dell’Italia ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024, e del velocista Roberto Rigali, vice campione del mondo staffetta 4x100. Il motorsport conta su Cesare Fiorio, icona dei rally, mentre per la box Clemente Russo, campione del mondo dei dilettanti e vice campione olimpico. Fair play del giornalismo a Federico Buffa, appassionato narratore di personaggi e imprese sportive.

Per il calcio due star di fama mondiale come Didier Drogba e Samuel Eto’o, tra i giocatori africani più forti di sempre. Per il nostro calcio Fabio Cannavaro, Pallone d’Oro e capitano della Nazionale campione del mondo nel 2006, Alessandro Costacurta, vice campione del mondo nel ‘94, Ciro Ferrara, protagonista di Italia ‘90 e vicecampione d’Europa nel 2000; e l’ex campione del mondo dell‘82 Giuseppe Dossena. E ancora l’ex ct Cesare Prandelli, vice campione d’Europa con la Nazionale nel 2012. La premiazione è stata condotta da Rachele Sangiuliano e Omar Schillaci, con Federica Pellegrini, madrina del Premio. Tra gli Ambasciatori Fair Play anche la fuoriclasse del fioretto Elisa Di Francisca, il volto storico della Fiorentina Giancarlo Antognoni e Giusy Versace, prima italiana a correre con un’ amputazione bilaterale.

Olga Mugnaini