Il Premio . Columbus a tre eccellenze

Alla Cultura, alla Scienza e allo Sport è ispirata la XLII edizione del Premio Columbus, promosso dal Rotary Club Firenze Est. La cerimonia si è svolta ieri nella Sala Storica Dino Campana della Biblioteca delle Oblate, alla presenza dell’Assessore Sara Funaro e del Governatore del Distretto 2071 Fernando Damiani. A ricevere i riconoscimenti sono stati Giovanna Botteri per la Cultura, Teresa Fornaro per la Scienza ed il campione paralimpico Jacopo Luchini per lo Sport "meritevoli di aver rappresentato nel mondo - e in particolare nelle Americhe – l’eccellenza italiana, unita ad inventiva e coraggio." Come da tradizione, i premi sono stati consegnati in data 12 ottobre, anniversario della scoperta dell’America. "Per la nostra città - ha commentato la Presidente rotariana Sandra Manetti - è ormai un appuntamento tradizionale in autunno, teso a riconoscere personalità che hanno operato per la mutua comprensione tra le due sponde dell’Atlantico, guardando - come il navigatore genovese - oltre i propri confini. In questo contesto le esperienze dei premiati sono significative: la giornalista Giovanna Botteri è stata corrispondente RAI dagli Stati Uniti d’America; Teresa Fornaro è l’unica italiana scelta dalla NASA per guidare uno dei tre gruppi di ricerca che analizzano i dati della missione Mars 2020; Jacopo Luchini è salito sul podio dello snowboard ai mondiali americani in tre occasioni. Vogliamo contribuire a ritrovare la gioia dell’incontro in questo difficile periodo, insieme alla capacità di guardare alla storia con occhi nuovi, nel segno del grande navigatore che fece dell’intuito la forza per superare i rischi del viaggio, verso una meta che, per il solo fatto di essere cercata, non era più sconosciuta ma solo da rivelare.".