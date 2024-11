Il potenziale minerario della Toscana e il rapporto con il Kazakhstan. Workshop all’hotel Villa Medici

Un appuntamento per ribadire l’importanza dei rapporti fra Italia e Kazakhstan. Si è svolto nella sala Caterina dell’hotel Villa Medici il workshop organizzato dalla Fondazione dei Geologi della Toscana in collaborazione con l’ambasciata e il consolato del Kazakhstan. Il tema dell’appuntamento era la volontà di capire quale possa essere il potenziale minerario in Toscana e il ruolo del Kazakhstan come partner strategico per l’Europa nella fornitura di risorse. La giornata di discussione si è aperta con i saluti istituzionali dell’ambasciatore del Kazakhstan in Italia, Yerbolat Sembayev, e di Federico Albini, console onorario del Kazakhstan a Firenze. Moderato dal giornalista Gabriele Canè, editorialista di QN-La Nazione, il workshop ha visto la partecipazione di esperti, stakeholder e rappresentanti del settore minerario ed economico, sia in presenza che in remoto.