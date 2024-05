Il popolo ci crede davanti alla tv e allo stadio Franchi

Sale l’attesa per la finale di Conference League in programma stasera tra la Fiorentina e la squadra greca dell’Olympiakos Pireo all’AEK Arena di Atene. Se sono quasi diecimila i tifosi che raggiungeranno con ogni mezzo possibile la Grecia per incoraggiare la squadra, lo stesso accadrà da Firenze con i fiorentini che usciranno un’ora prima da lavoro pur di accaparrarsi il posto in prima fila davanti a uno dei tanti maxi schermi allestiti per l’occasione. La Fiorentina ha deciso di aprire ai tifosi due luoghi simbolo per seguire la finale di Conference League 2024: lo stadio "Artemio Franchi", come successo l’anno scorso, e il Viola Park a Bagno a Ripoli. Per quanto riguarda l’impianto sportivo di Campo di Marte la partita sarà trasmessa su diversi maxischermi visibili dalla Ferrovia, dalla Maratona e dalla Tribuna, con biglietti al costo di 5 euro (anche per i bambini).

L’accesso è consentito dalle 19 e i tagliandi possono essere acquistati sulla biglietteria ufficiale di ACF Fiorentina, presso il Fiorentina Point in via dei Sette Santi 28R e in tutti i punti vendita del circuito Viva Ticket.

Sale anche il costo per l’accesso al Viola Park perché è previsto anche un pacchetto di servizi di ristorazione: 15 euro con menù burger, patatine e bibita più sciarpa presso le tribune stadio curva Fiesole; 20 euro per pizza più bevanda e sciarpa al bar Maglia viola; 30 euro al bar Il Giglio con buffet, bevanda, sciarpa e posto auto. Anche in questo caso l’accesso è consentito dalle 19 e il posto è prenotabile online su Vivaticket.

In tutta Firenze e non solo sono stati allestiti altri schermi e maxi schermi per vedere la partita e tifare così in compagnia la squadra a questo importante trofeo europeo. Ecco dove vederla: Molo (Lungarno Colombo 27), La Limonaia di Villa Strozzi, Ultravox Firenze (Parco della Tinaia), Fico Bistrò, The Lodge, Atollo (Lungarno Aldo Moro) Festa del Mugello, Circolo Rinascita Signa, Light – Il Giardino di Marte, Caffè letterario delle Murate, Bobo Check Point, Hard Rock Cafè, Circolo MCL Brozzi, Zoworking (via Renato Bruschi 128 a Sesto Fiorentino) e Anconella Garden al Parco dell’Anconella.

Chi, invece, al tifo da stadio preferirà la comodità del divano di casa non dovrà avere necessariamente un abbonamento alla televisione via cavo o ai servizi streaming, perché Fiorentina-Olympiakos sarà trasmessa anche in chiaro su Tv8.

La diretta è prevista dalle ore 19,30 sul canale 8 del digitale terrestre per seguire il prepartita. Il match sarà trasmesso anche su Sky Sport 1 (canale 201 del pacchetto Sky) e in streaming su NowTv, Sky go e anche su Dazn.

Insomma anche la copertura mediatica è ampia per la partita dell’anno, almeno qui a Firenze, dove brucia ancora, e molto, la delusione per la sconfitta dello scorso giugno a Praga.

E l’atmosfera che si respira in città è di attesa, anche di tensione. Conme dettio in molti oggi lasceranno il lavoro un’ora prima per avvicinarsi alla zona dello stadio in tutta tranquillità, con la Prefettura che ha vietato la vendita di bevande alcoliche in tutta Campo di Marte e oltre. Oramai manca poco, stasera alle 21 Firenze di fermerà in attesa di coronare un sogno atteso da tantissimi anni.