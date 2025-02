Il politicamente scorretto. Cruciani è one man show

Attenzione, attenzione. Il politicamente corretto esca da questa stanza, anzi da questa sala e non serpeggi in mezzo alle poltrone. Sì, perché arriva al Teatro Cartiere Carrara il più dissacrante dei conduttori radiofonici d’Italia con la sua ‘Via Crux’. L’appuntamento è con (chi altri, se no?) Giuseppe Cruciani, sabato alle 21 in uno show che vuole essere scorretto e irriverente, a tratti dissacrante e per alcuni versi leggermente distruttivo. O costruttivo, dipende che lato della medaglia si voglia vedere.

In fondo, a dire tutto è il sottotitolo: ‘Tutto quello che pensate e non avete il coraggio di dire’. In vostro soccorso arriva Giuseppe Cruciani, in barba ai così detti buonisti, così come fa dai microfoni de La Zanzara su Radio24 ormai da anni. In scena c’è un one-man-show che non ha voglia di essere ‘corretto’ e che trova nello stile del suo conduttore un vero e proprio mattatore capace di portare sul palco la sua ironia oltraggiosa e il suo pungente sarcasmo, grazie a dei monologhi sferzanti dal ritmo veloce. E poi non mancheranno incursioni dall’esterno con piccoli cortocircuiti, ospiti inaspettati e collegamenti particolari. A fare da contraltare a Cruciani, in questa lunga via crucis dove nessuno viene risparmiato, arrivano telefonate, videocollegamenti e il botta e risposta con il pubblico. E tutto questo in nome della libertà di espressione e di pensiero.

Uno spettacolo che vuole essere oltre i limiti, diverso da ogni altro, più libertario ed estraneo a ogni ideologia, capace di mischiare alto e basso, come Cruciani sa fare da anni, cercando di scavare e attingendo dalle meningi dell’uomo medio. All’attenzione del pubblico ecco gli spunti dalla più recente attualità e l’incursione nelle contraddizioni del presente, insieme a quelle iperboli perbeniste che non avranno alcuno scampo nella bocca di Cruciani. In questo lungo monologo, nessuno, è risparmiato e tutti sono a un tiro di schioppo. In fondo, la vera forza del conduttore, ora mattatore sul palcoscenico, è sempre stata questa. I biglietti per ‘Via Crux’ sono disponibili nei punti vendita Box Office Toscana, su ticketone.it e sul sito teatrocartierecarrara.it.

l.otta.