Il poeta di Champs sur le Bisance. A Rifredi tributo a Carlo Monni

Chi più di Carlo Monni impersonava – e lo fa anche tuttora che non c’è più – la ‘campigianità’? Chi più di Carlo Monni può essere considerato il simbolo del Comune attraversato dal Bisenzio e che non a caso aveva ribattezzato ‘Champs sur le Bisance’? Il risultato di una comicità, se vogliamo, surreale, ma capace di prendere i cuori dei suoi concittadini e di chi gli ha voluto bene. Già il Bisenzio, che insieme alla Marina e a quel ‘reticolo minore’ di fossi e torrenti, che nel novembre scorso ha purtroppo contribuito a far finire sott’acqua gran parte di Campi. Così, a undici anni dalla sua scomparsa, al Teatro di Rifredi arriva uno spettacolo tributo, ‘Carlo Monni, sei all’Inferno?’, che fra gli obiettivi si pone quello di aiutare il progetto di Scuola di musica gratuita della Filarmonica Michelangiolo Paoli, la banda musicale di Campi, fondata nel 1816, e che ha subito gravi danni proprio a causa dell’alluvione del novembre scorso. La stessa banda dove Carlo Monni ha imparato a suonare il trombone negli anni Sessanta e in cui ha suonato fino alla sua partenza per Roma.

L’appuntamento è per venerdì 17 maggio alle 21,30 (posto unico 12 euro, biglietti sul circuito BoxOffice e su Ticketone) per uno spettacolo (tratto liberamente dal libretto di Franco Casaglieri ’Carlo Monni, Infinito e Imperfetto’, Editions Gorì), come hanno spiegato i promotori, che "vuole restituire al pubblico almeno una piccola parte delle tante emozioni che Carlo Monni ci ha regalato. Attraverso i testi di Dante, Bukowski, Campana, Casaglieri, Frost, Henri, Verlaine, Shakespeare e dello stesso Monni, sarà un viaggio breve, ma intenso, tra infinito e imperfetto, le due condizioni esistenziali del Monni".

Un viaggio fra poesia, musica, cibo, vino, suggestioni, aneddoti e risate con Valentina Banci, Massimo Grigò, Alessio Sardelli, Ettore del Bene, Leonardo Briganti e Iacopo Gori. E accompagnato dalla musica della Sunrise Jazz Orchestra diretta da Stefano Rapicavoli con la voce di Sybil Smooth. Un viaggio ideale e reale tra passato e presente seduti tutti insieme a tavola, nella storica trattoria Briganti di piazza Giorgini, davanti a un bicchiere di vino aspettando il salame con i baccelli e gli spaghettini con il pomodoro piccante. Soprattutto aspettando che arrivi Carlo Monni con il suo sorriso indimenticabile. E che qui ha cenato per almeno trent’anni mescolando come nessun altro "poesia e finocchiona".