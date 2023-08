Il Pnrr definanziato A rischio venti opere Danni per milioni di euro Beffata la provincia

di Ilaria Ulivelli

Ci sono almeno venti progetti a rischio solo in città. Centinaia nel territorio della Città metropolitana. Il definanziamento del governo di attività e progetti in seguito alla revisione del Pnrr potrebbe causare un danno complessivo che potrebbe arrivare a meno di mezzo miliardo di euro nella provincia fiorentina, se si comprendono le opere destinate alla sanità, tra case e ospedali di comunità e centrali Cot (ospedale-territorio) che non si faranno più.

A Firenze rischia il blocco dei cantieri il maxi appalto appena assegnato alla tenuta di Mondeggi. Un progetto di rigenerazione da 48 milioni di cui 44 da Pnrr nato per dare respiro e futuro alla tenuta nell’area di Bagno a Ripoli, che era destinata a diventare un riferimento con la salvaguardia della vocazione agricola, ma trasformandola in un centro di promozione di attività sociali, culturali e sportive. Due settimane fa il sindaco Nardella alla festa dell’Unità di Bagno a Ripoli aveva annunciato di essere prossimo all’assegnazione della gara e che subito dopo sarebbero finalmente partiti i cantieri. Poi l’ennesima beffa.

Insieme a Mondeggi rischiano di saltare le scuole, case popolari e il pacchetto di progetti che stava nel complesso dello stadio Franchi nei Piani urbani.

A Legnaia la nuova scuola secondaria di primo grado Ghiberti è stata progettata da Archea Associati, di Marco Casamonti. Il plesso attualmente presente doveva essere demolito e ricostruito con criteri innovativi di sostenibilità: illuminazione e ventilazione naturale, recupero dell’acqua piovana e sistema di verde a protezione contro lo smog, le alte temperature e il rumore. L’edificio risulta composto da una serie di blocchi parallelepipedi innestati e combinati tra loro. La realizzazione della nuova scuola Ghiberti ha un valore di 17 milioni di euro ed è legata ai lavori alla scuola primaria Niccolini (prevalentemente rivolti al miglioramento sismico) per un totale complessivo di 20 milioni di euro. Per la Piana fiorentina, a Sesto, balla la realizzazione di una nuova piscina comunale. Per la zona Valdarno Fiorentino, nel Comune di Figline e Incisa pure a rischio una nuova piscina comunale riutilizzando gli spazi di quella esistente. Per la zona Chianti, nel Comune di Greve si prevede di riqualificare un’area sportiva esistente dove sono presenti due piscine (coperta e scoperta) e una tensostruttura polivalente realizzando un polo di aggregazione sportiva, sociale e ricreativa.

Per la zona Mugello, a Dicomano a rischio gli interventi di ristrutturazione strutturale, impiantistica e di adeguamento generale del complesso sportivo esistente. A Borgo San Lorenzo il progetto prevede la riqualificazione, recupero, manutenzione e rifunzionalizzazione di un impianto di calcio e un complesso natatorio. A Vicchio riqualificazione della piscina comunale e la valorizzazione del Lago e del Parco di Montelleri per attività sportive e culturali all’aperto.