12 gen 2023

Il pirata in manette. Le immagini, la targa e un fanale rotto: così è stato acciuffato

Automobilista in stato di fermo per l’omicidio di Eloy Baca Escava, l’operaio travolto martedì da un uomo che non si è fermato a prestare soccorso: è un 28enne marocchino di San Polo in Chianti

