Il pianista Vezzani e la nota Rapsodia di George Gershwin

Un concerto particolare nell’attesa del Natale con i brani più famosi di George Gershwin, grande compositore statunitense nato da genitori di origine ebreo-russa: ’Rapsodia in Blue’, e ’Un americano a Parigi’. Il concerto sarà eseguito dal pianista Valerio Vezzani, oggi (ore 18) nel foyer del TeatroDante Carlo Monni di Campi. La performance sarà in linea con le intenzioni originarie dell’autore, che voleva creare una sintesi tra elementi della musica colta occidentale ed elementi jazzistici, col fine ultimo di ottenere un autentico e originale prodotto musicale americano, la cui base culturale di partenza, all’epoca, venne individuato potenzialmente proprio nella musica afroamericana. Gershwin compose la Rapsodia in un primo momento per due pianoforti, ma poi fu lui stesso a suonarla, per pianoforte solo, anche se ancora non aveva finito di trascriverla. Info e prenotazioni: 338.2566236.