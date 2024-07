Il Pegaso d’oro della Regione alla legione Carabinieri nell’anniversario della costituzione

Pegaso d’oro della Regione al comando legione Carabinieri della Toscana nell’anniversario della loro costituzione, il 24 luglio del 1859. La massima onorificenza della Regione è stata consegnata dal presidente Eugenio Giani al comandante dei Carabinieri della Toscana, generale di brigata Lorenzo Falferi. "Cade un anniversario importante - ha detto Giani -: il 24 luglio del 1859, in pieno governo provvisorio della Toscana guidato da Bettino Ricasoli, veniva costituito il primo nucleo dei Carabinieri in terra di Toscana. Possiamo dire dunque che i carabinieri li hanno voluti i toscani, ancor più e ancor prima degli italiani". "Il Pegaso della Regione - ha detto Falferi - rappresenta un valore in cui, come carabinieri della Toscana, ci riconosciamo, è un esempio di continuità storica".