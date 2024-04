"Il Pd toscano al fianco dei lavoratori del marmo"

Anche il Pd della Toscana sarà oggi in piazza a Carrara per la manifestazione dei lavoratori del marmo. Emiliano Fossi (nella foto), deputato e segretario Pd Toscana: "Stiamo organizzando una delegazione del Pd toscano che sfilerà a a Carrara. Le parole dell’imprenditore intervistato da Report sono anche un oltraggio alla memoria di chi è morto nelle cave e su tutti i luoghi di lavoro". Il capogruppo Pd in consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli annuncia che lui e altri consiglieri del gruppo saranno a Carrara "per testimoniare la sorpresa e lo sdegno".