Il Pd affila le armi verso le urne Cresce l’ala Schlein nella segreteria

Si rafforza l’area Schlein nella segreteria metropolitana del Pd. La segretaria metropolitana Monica Marini ha comunicato il riassetto della squadra: tra i nomi spiccano quelli di Valerio Fabiani e Andrea Anichini, entrambi proprio vicini a Schlein. Il primo (che è consigliere del presidente della Regione, Eugenio Giani per le crisi aziendali) è il nuovo coordinatore della segreteria (al posto di Andrea Giorgio, diventato coordinatore della segreteria regionale), il secondo è stato nominato responsabile dell’organizzazione.

Tra le new entry Nicola Perini (vicino al sindaco Dario Nardella), con la delega agli enti locali: per Perini è periodo di cambiamenti visto che è da poco diventato presidente di Publiacqua. Entrano nella squadra anche Liuba Ghidotti con deleghe alla sanità, politiche sociali e cultura della legalità, Valentina Cerrini che si occuperà di associazionismo e partecipazione. E ancora Daniele Donnini con delega al lavoro e Emanuele Caporaso con responsabilità sul turismo.

Gli altri membri che componevano la segreteria nata dopo il congresso del 2021 sono confermati come ad esempio i vice segretari Sara Di Maio e Francesco Pignotti, il segretario Pd di Firenze Andrea Ceccarelli (che è nella segreteria metropolitana di diritto) e l’assessore di Palazzo Vecchio, Giovanni Bettarini (la cui responsabilità all’interno della segreteria è quella su Pnrr e programmazione, economia e commercio). "A seguito di alcune dimissioni da parte di membri della mia segreteria, nata dopo il congresso che mi ha eletta, si è resa necessaria una ricomposizione della stessa – ha dichiarato Marini -. Ho quindi colto l’occasione per operare un’apertura e un riequilibrio necessari dopo il congresso nazionale, inserendo nuove figure con specifiche competenze e rappresentative dei territori della nostra federazione che, sono certa, daranno un contributo positivo all’iniziativa politica del Partito metropolitano".

"Sono contenta della composizione della nuova squadra, sicura che abbiamo tutte le esperienze e capacità per affrontare politicamente questo periodo così strategico per il nostro Partito in vista delle prossime elezioni amministrative previste nel 2024. Con questa squadra - ha concluso - saremo a supporto dei territori per costruire, tutti insieme, proposte di governo credibile e vincente per comuni che andranno al voto nell’estate prossima".

Niccolò Gramigni