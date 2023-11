Il Parterre diventa un mercatino . Tre giorni fra oggetti di tutti i tipi per dare una mano alla Lilt "Dal Kitsch al Kitsch": mercatino di curiosità del passato, organizzato da Lilt e Quartiere 2, per la lotta contro i tumori. Sabato e domenica in Piazza della Libertà, orari 15,30-19. Offerta minima per portare a casa qualcosa.