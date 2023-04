Il Papa disse "Mi volevano morto" Viaggio tra i nemici di Bergoglio

FIRENZE

Bratislava, 12 settembre 2021, ore 17.30. Papa Francesco, in visita pastorale in Slovacchia, incontra i gesuiti della regione. La prima domanda è un semplice ‘Come sta?’. Ma la risposta di Bergoglio è tutt’altro che banale: ‘Ancora vivo. Nonostante alcuni mi volessero morto. So che ci sono stati persino incontri tra prelati, i quali pensavano che il Papa fosse più grave di quel che veniva detto. Preparavano il conclave. Pazienza! Grazie a Dio, sto bene’. È questo lo spunto da cui Gavino Pala parte per guidare i lettori nel suo ’Mi volevano morto, Bergoglio alle prese con i suoi detrattori’.

Il volume (Edizioni San Paolo) sarà presentato oggi alle 17, 30 alla libreria Gioberti, al 37a di via Gioberti. Interverranno Michele Brancale, giornalista, e don Andrea Bigalli di Libera Toscana. Il riferimento del papa affrontato da Pala riguarda il suo intervento al colon, all’inizio del luglio precedente, al Policlinico Gemelli. Durante il ricovero era anche rimbalzata la notizia- circa la possibilità di sue dimissioni perché gravemente ammalato, rispedita al mittente dallo stesso pontefice. "Io personalmente - disse il Papa - posso meritarmi attacchi e ingiurie perché sono peccatore, ma la Chiesa non si merita questo: è opera del diavolo. Io l’ho anche detto ad alcuni di loro" aggiunse il papa. Gavino Pala ha deciso così di vederci chiaro: quali sono i ‘problemi’ che, secondo alcuni, il papa procurerebbe alla Chiesa? Come si è manifestato in questi anni il dissenso nei suoi confronti? Le risposte nel volume che sarà persentato oggi.