Il Palio di San Lorenzo fa il pieno. Chi sono i quattro rioni in finale

Sono state due giornate caldissime a Borgo San Lorenzo. E non soltanto per le temperature ma per l’entusiasmo e la partecipazione del "Palio di San Lorenzo". Una manifestazione giovane – siamo alla nona edizione – ma sempre più sentita nel capoluogo e in alcune frazioni. E dopo i due giorni di eliminatorie, ci si concentra adesso per la finalissima di sabato, giorno del patrono. Degli otto rioni borghigiani, quattro hanno ottenuto l’accesso per la giornata finale che assegnerà il palio. Gare intense e combattute – tornate nella piazza del Municipio a causa dei lavori iniziati al Foro Boario – hanno visto primeggiare i verdi di Sagginale/Rabatta, i granata della Stazione, i gialli di Santa Lucia, mentre l’ultimo posto disponibile lo hanno ottenuto, vincendo uno spareggio nella corsa con i carretti, i rosa di Ronta/Panicaglia, vincitori dell’edizione 2023, ai danni dei pur forti viola di Olmi/Salaiole, che fino a oggi non avevano mai mancato una finale. Fuori dunque, oltre ai viola, anche i neri di Villa Pecori, gli azzurri di Zeti/Crocifisso e gli arancio di Faltona. Molto soddisfatto per queste due prime giornate di Palio Claudio Vozza, del direttivo degli organizzatori. "Non è stato semplice cambiare location e tornare ai giardini. Ma è andato tutto bene, abbiamo montato le gradinate, e la risposta del pubblico è stata notevole, tantissimi i presenti. Si è respirata la voglia di stare insieme, di divertirsi, sempre con tanto rispetto tra i diversi rioni". Vozza aggiunge: "Vedere i giardini pieni di gente, le piazze piene di ragazzi ci ha dato tanta soddisfazione, e anche gli esercizi pubblici erano contenti. Ci dispiace aver creato qualche disagio notturno a coloro che abitano nel centro, e ce ne scusiamo, ma credo che tutti dovremmo avere un po’ di comprensione e tolleranza in più, per iniziative che fanno vivere il paese". Sabato prossimo si tornerà a far festa, in occasione della ricorrenza del patrono San Lorenzo. E ci si sfiderà, battagliando nelle varie prove, per l’aggiudicazione del Palio.

Paolo Guidotti