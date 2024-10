Il Paese delle meraviglie in musical. Al Verdi c’è Alice con Bianconiglio

Non solo crime story, ma anche il mondo fantastico delle favole.

La Compagnia delle Formiche, nata e cresciuta a Firenze, reduce da successi in tutta Italia, dopo aver debuttato al Verdi con il suo nuovo musical ’Sherlock Holmes’ con Neri Marcorè, torna stasera alle 21 e domani alle 16,45 al teatro di via Ghibellina con un altro grande classico della letteratura: ’Alice nel paese delle meraviglie’. Tratto dal celebre romanzo di Lewis Carrol, il musical va in scena in una edizione tutta toscana, con un cast di 15 eccezionali performer e farà rivivere a grandi e bambini le emozioni e le continue sorprese che solo il Paese delle Meraviglie sa regalare. Le musiche coinvolgenti, gli oltre quaranta meravigliosi costumi cuciti a mano e le spettacolari scenografie faranno da cornice ad uno spettacolo indimenticabile. Se sarete curiosi come Alice e la seguirete fin dentro la tana del coniglio bianco, assisterete a un vero e proprio trionfo di fantasia. In un Paese delle Meraviglie in cui i bruchi borbottano e i gatti parlano, anche un Cappellaio Matto non vi sembrerà poi tanto folle. Se anche riusciste a non perdere la testa in un mondo completamente al contrario, state in guardia: con la Regina di Cuori nei paraggi, nessuna testa è al sicuro. Il successo delle oltre 20 produzioni all’attivo ha reso la Compagnia toscana uno dei punti di riferimento nel panorama del musical italiano. Dalla sua prima produzione nel 2003 infatti si è specializzata anche nell’adattamento di capolavori del teatro musicale internazionale: oltre ad Alice nel Paese delle Meraviglie ha prodotto La Spada nella Roccia, Cenerentola – Il Musical, Nel Magico Mondo di Oz, Love Story e Mortina.

Sabato invece, sempre al Verdi, si cambia musica ma sempre all’insegna del divertimento. Arriva, infatti, Max Giusti con il suo spettacolo ’Bollicine’. All’apice della sua maturità, personale e professionale, il mattatore è pronto a dire le sue verità più scomode perché, se le parole sono sempre politicamente corrette, il pensiero non lo è mai. Scegliendo di intitolare il suo show Bollicine, Max Giusti intende ricordare che da sempre lo spumante accompagna le serate più festose, i momenti in cui c’è qualcosa da brindare. Davanti alle bollicine ci si lascia andare a delle confidenze più particolari, quelle che lo showman sarà pronto a fare al suo pubblico. È un Max inedito, che racconta al pubblico quello che nella vita di tutti i giorni non direbbe mai nemmeno al suo migliore amico. Confessioni a cuore aperto in un clima di festa.