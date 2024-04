Il nuovo ponte sul Bisenzio. Come cambierà la viabilità

Dopo la conclusione dei lavori per il nuovo ponte sul Bisenzio partiranno i cantieri per collegarlo a via Arte della Paglia. Le caratteristiche della nuova viabilità sono state presentate giovedì sera nella SalaBlu di via degli Alberti. "Possiamo ricondurre l’iter del nuovo ponte sul Bisenzio e la chiusura dell’importante nodo viario con via Arte della Paglia a due fasi ben precise – hanno detto il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore Andrea Di Natale -. La prima, già in via di attuazione, è legata finanziariamente e temporalmente alla realizzazione della cassa di espansione dei Renai e prevede, oltre alla costruzione del nuovo ponte (già conclusa) e alla demolizione del vecchio (che costituisce un ostacolo al deflusso delle piene del Bisenzio), il rialzamento di via Arte della Paglia per colmare l’attuale dislivello di circa 4 metri e creare la connessione al ponte con una intersezione a T, del tutto simile all’attuale incrocio".

Gli ultimi lavori della prima fase si svolgeranno a maggio e non comporteranno interruzioni o sensi unici alternati su via Arte della Paglia. Poi però l’incrocio verrà modificato, dividendo i flussi di chi deve proseguire a diritto e di chi deve accedere al ponte, attraverso una strada alternativa che traccerà una curva. "La seconda fase – hanno detto ancora Fossi e Di Natale – è certamente più complessa ma capace di dare un assetto definitivo all’intersezione e alla zona circostante. È legata alla realizzazione del nuovo ponte sull’Arno che si collegherà a quello sul Bisenzio. Nei mesi scorsi la Regione Toscana, in collaborazione con il Comune di Signa e sulla base di un accordo siglato dai due enti, ha avviato la progettazione della nuova intersezione e ha scelto l’alternativa progettuale ritenuta migliore. Previsto anche il recupero dell’intera area adiacente a servizio di parcheggi, pedoni e opere ambientali". In questo caso i lavori, che la Regione si è impegnata a finanziare e realizzare, saranno eseguiti nei prossimi quattro anni. Il nuovo ponte sul Bisenzio è una struttura a luce libera. Lungo circa 70 metri, è sorretto da archi in acciaio. L’intervento prevede complessivamente una spesa di 1,8 milioni di euro, nell’ambito del progetto per la realizzazione della cassa di espansione dei Renai per il contenimento delle acque in piena, che vale in totale 13,5 milioni di euro.